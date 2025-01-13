living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم بالأرقام آخر مستجدات الإستشارات النيابية!

13
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت الإستشارات النيابية الملزمة، اليوم الإثنين، لتسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة العهد الأولى.

وقد كان أوّل الواصلين إلى القصر الجمهوري في بعبدا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب و لم يسمِّ أحدًا لرئاسة الحكومة.

وفي وقتٍ لاحق، صرّح النائب جميل السيّد بعد لقائه الرئيس عون، "إن تساوت الأصوات في آخر هذا اليوم سيكون صوتي للرئيس ميقاتي والمطلوب نفس جديد في الدولة".

أما النواب عبدالرحمن البزري، جان طالوزيان، جهاد الصمد، بلال الحشيمي، غسان السكاف، حيدر ناصر، عبد الكريم كبارة سمّوا الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

كذلك سمى كل من أديب عبد المسيح، اسامة سعد، ميشال ضاهر، شربل مسعد، ابراهيم منيمنة، سينتيا زرازير، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، حليمة قعقور، القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وبذلك تكون الارقام حتى الساعة على الشكل التالي:
نواف سلام: 9
نجيب ميقاتي: 7
لا تسمية: 1

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   