اليكم بالأرقام آخر مستجدات الإستشارات النيابية!

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بدأت الإستشارات النيابية الملزمة، اليوم الإثنين، لتسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة العهد الأولى.

وقد كان أوّل الواصلين إلى القصر الجمهوري في بعبدا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب و لم يسمِّ أحدًا لرئاسة الحكومة.

وفي وقتٍ لاحق، صرّح النائب جميل السيّد بعد لقائه الرئيس عون، "إن تساوت الأصوات في آخر هذا اليوم سيكون صوتي للرئيس ميقاتي والمطلوب نفس جديد في الدولة".

أما النواب عبدالرحمن البزري، جان طالوزيان، جهاد الصمد، بلال الحشيمي، غسان السكاف، حيدر ناصر، عبد الكريم كبارة سمّوا الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

كذلك سمى كل من أديب عبد المسيح، اسامة سعد، ميشال ضاهر، شربل مسعد القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.