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"ترامب يريد أن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان"!

13
JANUARY
2025
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كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أنّه تقرر إرسال رئيس الموساد والشاباك لمفاوضات الدوحة بعد لقاء مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت "القناة 12" أنّ "ترامب بدأ التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح الرهائن خلال اليومين الأخيرين."

وأكمل المصدر أنّ "ترامب مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه."

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ "كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد موجودون في قطر ويحاولون إنجاز المفاوضات."

وأضاف المصدر للقناة أنّه "سيحاول الأمريكيون والقطريون إطلاع الأطراف على بعض الأخبار اعتبارا من الخميس المقبل."

وأوضحت القناة عن مساعدي ترامب أنّ "ترامب يريد أن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان."

وقالت: "نتوقع سلاما في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترمب في حرب أخرى بأيامه الأولى في الرئاسة."

وكشفت القناة عن "رسالة من المسؤولين في إدارة ترمب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية."

وختمت القناة 12 عن مساعدي ترامب أنّ "الرئيس الأمريكي المنتخب مهتم بالسلام في الشرق الأوسط للتركيز على القضايا الداخلية."

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