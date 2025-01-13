عمر حرفوش يثمّن خطوة مخزومي ويدعم وصول سلام

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ثمّن رجل الأعمال اللبناني عمر حرفوش خطوة النائب فؤاد مخزومي بالإنسحاب لصالح مرشّح المعارضة الأوفر حظّاً القاضي نواف سلام. واعتبر حرفوش أن خطوة مخزومي كبيرة وتُسجّل له لكنها أتت لمصلحة لبنان ولصالح خيار العدالة. حرفوش ذكّر بأن سلام كان من أول خياراته التي رأى فيها مصلحة للبنان، متمنياً أن يكون الثنانئ جوزاف عون و نواف سلام متجانسيَن لما فيه مصلحة لبنان.

وشدّد حرفوش على الدور الدولي الذي ينظر إلى تغيير جذريّ بالسلطة اللبنانية لإعادة التمويل ولعودة الثقة بين الشعب والمسؤولين السياسيين، مؤكداً سعيه الدائم إلى مساعدة لبنان ووضعت امكانياته الدولية في تصرف مستقبل اللبنانيين.