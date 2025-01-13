هل تلقى ميقاتي "تمنيات" من جهات خارجية بالعزوف عن الترشيح؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

مع تقدّم ساعات ليل أمس، قيل انّ "القوات اللبنانية" لم تؤيد ترشيح القاضي الدولي نواف سلام وتمسكت بترشيح النائب فؤاد بمخزومي، فيما سرت إشاعات ليلاً عن تلقّي الرئيس نجيب ميقاتي "تمنيات" من جهات خارجية بالعزوف عن الترشيح، ليتبين انّ مصدر هذه الاشاعات والاقاويل ليس جهات خارجية وإنما جهات سياسية داخلية تحاول استدراج ميقاتي إلى الدخول في بازار مسبق معها حول الحصص الوزارية لإدراكها انّه سيُعاد تكليفه اليوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي المقابل، نفت مصادر مطلعة على موقف مخزومي لـ"الجمهورية" ما اشيع عن انّ حلفاءه في المعارضة تمنوا عليه الانسحاب لمصلحة نواف سلام، وادرجت هذا الامر في اطار حملة مجهولة يتعرّض لها الرجل لسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وأكّدت انّ هذا الانسحاب غير مطروح، وانّ المعارضة التي رشحته واجتمعت في منزله ليل امس لم تطلب منه ان ينسحب كما يروّج المتحاملون عليه.