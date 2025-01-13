الأنباء الكويتية: ميقاتي متقدم بين منافسين على رئاسة الوزراء

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الأنباء الكويتية: تتجه الأنظار إلى الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الاثنين لاختيار الرئيس الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، بعد إعلان الكثير من المواقف. وهناك ثلاثة مرشحين أساسيين هم: الرئيس نجيب ميقاتي، ومرشح المعارضة النائب فؤاد مخزومي والمرشح القديم الجديد القاضي نواف سلام. كما برز اسم وزير الداخلية بسام مولوي كمرشح من قبل كتل شمالية، إضافة إلى مرشحين غير معلنين تتم تسميتهم من قبل نواب بهدف التأثير على هذا المرشح أو ذاك.



وتجري اتصالات مع «التيار الوطني الحر» الذي لم يحسم أمره بعد، وقد يشكل بعدد أعضائه الـ 13 ترجيحا لهذا المرشح او ذاك.