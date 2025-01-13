عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الثاني 2025

الأخبار: رئاسة الحكومة: إنقلاب أميركي كامل؟
غزة نهاية الحرب أقرب
اللواء: مواجهة محتدمة حول تسمية رئيس الحكومة.. ومخزومي وسلام ينافسان ميقاتي
صيغة التأليف بلا ثلاثية وثلث معطّل.. والإحتلال يسابق مهلة الإنسحاب باستهداف وادي حومين
البناء: تسارع على مسار التفاوض حول اتفاق غزة وفريق ترامب يحثّ نتنياهو / حماس تؤكد التقدم: كل مرونة لازمة للنجاح دون تفريط بإنهاء الحرب والانسحاب / تنافس بين ميقاتي ونواف سلام على التسمية والحسم لجنبلاط وباسيل وجعجع
النهار: "افتتاح" مواجهات العهد بفرز واسع حول التكليف... مجلس الأمن يراجع اتفاق وقف النار ويرحّب بعون
الجمهورية: ليلة الإستشارات: حملات لفرض إنسحابات
الديار: قوى المعارضة تواجه تسمية ميقاتي... وضبابيّة في الموقف السعودي
عون والشرع... تفاهم لبناني ـ سوري على مسار جديد للتعاون
تصعيد «إسرائيلي» يُهدّد أمن الحدود
l'orient le jour: L’option Nawaf Salam relancée... en attendant Riyad
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «اجتماع الرياض»: العقوبات تعرقل التنمية... ومستقبل سوريا يصوغه السوريون
الأنباء الكويتية: الحكومة إلى ولادة سريعة.. والراعي نوه بخطاب «القسم»: رؤية وطنية جديدة قوامها قيام دولة المؤسسات والعدالة انطلاقاً من الدستور
ميقاتي متقدم بين منافسين على رئاسة الوزراء.. وماكرون في بيروت هذا الأسبوع