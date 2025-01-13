عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الثاني 2025

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الأخبار: رئاسة الحكومة: إنقلاب أميركي كامل؟

غزة نهاية الحرب أقرب



اللواء: مواجهة محتدمة حول تسمية رئيس الحكومة.. ومخزومي وسلام ينافسان ميقاتي

صيغة التأليف بلا ثلاثية وثلث معطّل.. والإحتلال يسابق مهلة الإنسحاب باستهداف وادي حومين



البناء: تسارع على مسار التفاوض حول اتفاق غزة وفريق ترامب يحثّ نتنياهو / حماس تؤكد التقدم: كل مرونة لازمة للنجاح دون تفريط بإنهاء الحرب والانسحاب / تنافس بين ميقاتي ونواف سلام على التسمية والحسم لجنبلاط وباسيل وجعجع

النهار: "افتتاح" مواجهات العهد بفرز واسع حول التكليف... مجلس الأمن يراجع اتفاق وقف النار ويرحّب بعون



الجمهورية: ليلة الإستشارات: حملات لفرض إنسحابات





الديار: قوى المعارضة تواجه تسمية ميقاتي... وضبابيّة في الموقف السعودي

عون والشرع... تفاهم لبناني ـ سوري على مسار جديد للتعاون

تصعيد «إسرائيلي» يُهدّد أمن الحدود



l'orient le jour: L’option Nawaf Salam relancée... en attendant Riyad

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «اجتماع الرياض»: العقوبات تعرقل التنمية... ومستقبل سوريا يصوغه السوريون



الأنباء الكويتية: الحكومة إلى ولادة سريعة.. والراعي نوه بخطاب «القسم»: رؤية وطنية جديدة قوامها قيام دولة المؤسسات والعدالة انطلاقاً من الدستور

ميقاتي متقدم بين منافسين على رئاسة الوزراء.. وماكرون في بيروت هذا الأسبوع