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إصابة ضابط في قوى الأمن الدخلي.. ماذا جرى في ديك المحدي؟

12
JANUARY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 10/1/2025 وردت معطيات الى فصيلة انطلياس في وحدة الدرك الإقليمي من احدى السفارات الأجنبية في لبنان أنه بتاريخ 9/01/2025 وحوالي الساعة ۱۵,۰۰ وعند خروج موظفتين من السفارة المذكورة سمعتا طلقات نارية صادرة من منزل مجاور للسفارة في محلة ديك المحدي مما يشكل خطراً على الموظفين بشكل دائم، علماً انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها سماع طلقات نارية من هذا المكان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة تم الاشتباه بالمدعو: (ط.أ) وهو من قاطني أحد المنازل المجاورة للسفارة انه هو من أطلق النار. وبناءً لإشارة القضاء انتقلت دورية من هذه الفصيلة الى مكان المنزل حيث، تبين انه عائد للمدعو: – غ. أ. (مواليد العام 1940 لبناني) وهو والد (ط) المذكور، حيث أبلغهم ان ابنه (مواليد العام 1969) يعاني من مرض نفسي bipolar يقطن معه في نفس البناء في الطابق السفلي وهو غير موجود في المنزل، كما تعهد عند عودته الى المنزل ابلاغه فورا” الحضور الى مركز الفصيلة لاستماعه.

وعندما لم يحضر، اشار القضاء بإحالة التحقيق الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية. بتاريخ 11/01/2025 انتقلت دورية من المفرزة الى منزل(ط) فحاول شهر قنبلة يدوية بوجه الدورية، حيث تمكن احد ضباط المفرزة من تثبيت يده ومنعه من القائها عندها لجأ الى الإحتماء داخل المنزل مما استدعى حضور قوة من المجموعة الخاصة (SWAT) في وحدة الشرطة القضائية للمؤازرة.

وعندما صعد آمر القوة النقيب (م. م) من المفرزة يرافقه ضابطان من المجموعة الخاصة الى منزل الوالد لإقناع ابنه تسليم نفسه دون مقاومة وذلك بحضور ابن شقيق (ط)، ويدعى (ه. أ) فوجئوا بدخوله إليهم وبدأ بإطلاق النار من سلاح حربي، أصيب على أثرها النقيب (م.م) بطلقين ناريين (وضعه مستقر) وَ(ه.أ) بجروح طفيفة مما اضطر الضابطان الى إطلاق النار باتجاهه حيث اصيب (ط. أ) وتم نقلهم الى المستشفى وما لبث الأخير أن فارق الحياة. تم ضبط ثلاث رمانات يدوية وسلاح نوع زاخاروف بحوزة مطلق النار وكمية من المخدرات داخل شقته. التحقيق جارً بإشراف القضاء المختص.

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