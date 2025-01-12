عمر حرفوش يدعم فؤاد مخزومي وهذه هي الأسباب الأربعة

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مع تعيين العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، تتجه الأنظار نحو شخصية رئيس الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، برز اسم فؤاد مخزومي كمرشح قوي بدعم من المعارضة التي اختارته بالإجماع. وفي هذا السياق، وتناغماً مع قرار المعارضة، أعلن رجل الأعمال اللبناني عمر حرفوش دعمه لمخزومي، معللاً ذلك بأربعة أسباب رئيسية:

أولاً، المعارضة التي تسعى لفتح صفحة جديدة في رئاسة الحكومة اختارت مخزومي مرشحها، لذا وجد حرفوش أنه لا بد من توحيد صفوف المعارضة والسياديين.

ثانياً، السّنة في لبنان بحاجة إلى من يمثلهم تمثيلاً حقيقياً، بعد غياب تمثيل سني حقيقي لسنوات، وبعدما مثّل الموارنة من شرفوا تمثيلهم في رئاسة الجمهورية.

ثالثاً، يجب على السّنة واللبنانيين البحث عن رئيس حكومة قادر على تنفيذ ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون بما يخدم مصلحة لبنان.

رابعاً، فؤاد مخزومي غير متورط في الملفات المتعلقة بسرقة أموال الناس وودائعهم.

إذًا، إن ترشيح فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة يمثل بصيصاً من الأمل في التغيير والإصلاح، ويشكل انتخابه استكمالاً لمسار انتخاب الرئيس جوزاف عون.