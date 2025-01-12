البطريرك الراعي: رئيس الجمهورية قدّم خطة وطنية جديدة وأكد حق الدولة الحصري في السلاح

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ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس اليوم الأحد، في بكركي، حيث عبّر عن شكره لله الذي ألهم النواب اللبنانيين لاختيار العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وشدد الراعي في حديثه على أهمية هذا الحدث الوطني الذي أتى في وقت حساس من تاريخ لبنان.

وقال الراعي: “رئيس الجمهورية الجديد قدّم خطة وطنية جديدة، في خطابه الذي انطلق من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وهو شدد على ضرورة تعزيز دولة القانون، مشيرًا إلى أنه لا حصانة لمجرم مهما كانت الظروف”.

وأضاف: “رئيس الجمهورية أكد على حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح، داعيًا إلى الاستثمار في الجيش اللبناني، وأكد على ضرورة اعتماد الحياد الإيجابي لمصلحة لبنان والمنطقة”.