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ممثل شهير يفجر قنبلة: من أوعز بإشعال حرائق لوس أنجلوس

12
JANUARY
2025
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بينما لا تزال ألسنة النيران تتمدد في لوس أنجلوس، آتية على العديد من منازل الممثلين والنجوم الفارهة، فجر الممثل الحائز على الأوسكار ميل جيبسون قنبلة من العيار الثقيل.

إذ ألمح نجم هوليوود البالغ من العمر 69 عاماً، والذي تحول منزله الذي قدر ثمنه بأكثر من 14 مليونا ونصف المليون دولار إلى ركام، في مقابلة تلفزيونية إلى ما يشبه نظريات المؤامرة حول أسباب اشتعال الحرائق.

وقال "يمكنني أن أخترع العديد من النظريات الفظيعة في رأسي، لكن يبدو جلياً أن السبب الرئيس لتمدد النار نقص المياه، فضلا عن وجود الرياح الشديدة".

تصرفوا بمفردهم أم تم تكليفهم؟
لكنه تساءل في الوقت عينه عما إذا كان مفتعلو تلك الحرائق تصرفوا بمفردهم أم تم تكليفهم بالأمر.

كما أردف أنه من الجنون التفكير بأن مثل تلك الحرائق افتعلت عن قصد ولكن هذا ما حصل، وبالتالي علينا التفكير في الهدف".

وتابع متسائلا: "ماذا يريد هؤلاء.. هل يودون إفراغ الدول.. لا أعرف".

وكان بطل فيلم "بريف هارت" روى في مقابلة سابقة كيف عاد من تكساس إلى منزله الفخم في ماليبو ليراه أثرا بعد عين، إذ لم تبقِ النيران منه شيئا.

كما وصف الأمر بالمروع والمؤثر، إذ أكد أنه فقد كل شيء في هذا المنزل من صور وذكريات إلى ملفات شخصية وملابس وغيرها.

يذكر أن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية كان أعلن في أحدث إحصاء أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة ارتفعت إلى 16 شخصا.

بينما قدرت فرق الإطفاء دمار أكثر من 5300 منزل في حي باليسيدز منذ يوم الثلاثاء الماضي.

في حين أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن يكون أكثر من 7 آلاف مبنى قد دمر أو تضرر في حريق إيتون، حسبما أفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس.

هذا وحذر رئيس إدارة الإطفاء، أنتوني ماروني، مساء أمس السبت من أن خطر الحريق لا يزال مرتفعا بسبب الرياح القوية، والهواء، والنباتات الجافة.

 

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