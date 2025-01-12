خاص - عن زيارة ميقاتي لدمشق وتوقيتها!

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خاص tayyar.org -

أثارت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق، بعد أقل من ٤٨ ساعة من الانتخاب الرئاسي، لغطاً سياسياً، خصوصا لجهة التوقيت. إذ اعتبرت أوساط رفيعة أنه كان بإمكان ميقاتي إرجاء الزيارة إلى حين اكتمال تنسيقها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لافتة إلى أن اجتماعهما في بعبدا والذي سبق الزيارة لا يكفي بالتأكيد للإحاطة بكل جوانبها.



في المقابل، تقول مصادر حكومية إن زيارة دمشق تحدّدت إثر الاجتماع بين ميقاتي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أقل من شهر، أي قبل انتخاب الرئيس، لذا هي حصلت في توقيتها.