من الاوفر حظاً لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

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اعطى الرئيس جوزاف عون اشارة قوية ومعبرة امس عن تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن، تاكيدا على العزم بانطلاقة قوية وغير متعثرة لعهده والانصراف للتصدي للاستحقاقات الكبيرة ومعالجة الملفات الكبيرة التي راكمتها الازمة الطويلة على مدى السنوات الماضية.

وتتجه الانظار غدا الى قصر بعبدا حيث يجري رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في اطار برنامج لقاءات مكثف يبدأ بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري صباحا وينتهي بلقاء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها. ويلي ذلك اللقاء مع رئيس المجلس لاطلاعه على نتيجة الاستشارات قبل الاعلان عن اسم الرئيس المكلف.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ»الديار»، فان مشاورات ناشطة بين بعض الكتل والنواب في الساعات الماضية تمهيدا لاستشارات بعبدا غدا، وان هناك نوعا من محاولة خلط الاوراق ستستمر في الساعات المقبلة لحسم اسم الرئيس المكلف.

وتضيف المعلومات وفق اجواء الكتل والنواب، ان الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم بوضوح على المرشحين الاخرين، وان هناك اكثرية نيابية تتجه لتسميته لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا لما توافر لـ «الديار» ايضا، فان هناك محاولات توسيع هذا التاييد في اطار اضفاء جو وفاقي مماثل لما حصل في انتخاب الرئيس عون، لكنها لم تكتمل ولم تسفر عن نتائج ايجابية، بعد ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وبعض الكتل والنواب في اطار المعارضة لفؤاد مخزومي مساء امس.