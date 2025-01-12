عناوين الصحف ليوم الأحد 12 كانون الثاني 2025

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الديار: عون يدفع بقوة نحو تسريع تشكيل الحكومة... وميقاتي الاوفر حظاً؟

استشارات التأليف الثلاثاء أو الأربعاء... والحكومة موسعة وجامعة والحقائب السيادية مستقرة

السعودية أول محطة لجولات عون الخارجية... تنسيق سعودي ــ فرنسي لدعم إعادة الإعمار

النهار: تصاعد معركة التكليف: مخزومي مرشح المعارضة... لبنان ينفتح عالمياً وتدشين التواصل اللبناني – السوري



الشرق الأوسط السعودية: عون: السعودية وجهتي الأولى لدورها التاريخي في مساندة لبنان

محمد بن سلمان هنأه هاتفياً بانتخابه رئيساً ودعاه لزيارة المملكة



الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة «على السكة» بعد تسمية رئيسها الإثنين وقطار الدولة ينطلق بزخم

عون: السعودية أولى زياراتي الخارجية.. وجئت لـ «بناء دولة»