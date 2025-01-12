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في هذا التاريخ ستبصر الحكومة النور

12
JANUARY
2025
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الأنباء الكويتية: على صعيد الملف الحكومي، سيكون عصر غد الاثنين لدى لبنان رئيس مكلف لتشكيل حكومة العهد الأولى، في ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

 

وسيستدعي رئيس الجمهورية في ختامها الشخص الذي حصل على أكبر عدد من أصوات النواب بعد اطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على نتائج هذه الاستشارات، على ان ينهي الرئيس المكلف استشاراته مع الكتل النيابية يوم الخميس على أبعد تقدير، وسط دعوات إلى الإسراع بالتشكيل.

 

ويتوقع ان تبصر الحكومة النور في نهاية الأسبوع المقبل، مع تجنب الغرق في التجاذبات السياسية، كما في السابق لتعويض فترة الشغور الطويلة وتصريف الأعمال على مدى 26 شهرا، عجزت فيها الحكومة عن اتخاذ القرارات المهمة نتيجة السجال حول شرعية اجتماعاتها ومقاطعتها من بعض الكتل والوزراء.

 

ووسط التساؤلات حول من سيتولى رئاسة هذه الحكومة، هناك توجهان: الأول يقول باستمرار الرئيس نجيب ميقاتي كونه بدأ بملفات تحتاج إلى استكمال ويحظى بموافقة كثير من اللبنانيين، وقبول دولي أو أقله عدم اعتراض عليه. وعلمت «الأنباء» ان الرئيس ميقاتي يتقدم على أبرز منافسيه في الحسابات التقديرية للأصوات.

 

والتوجه الآخر يقول ان المعارضة ترى أن من حقها تسمية رئيس الحكومة، اذ انها خاضت عملية المواجهة من أجل انتخاب الرئيس الجديد. وقد عبر عن ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بقوله ان المعارضة ترشح النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. وقد تلقف كل منهما المبادرة وأعلن الترشح، على أمل ان تسمي الكتل أحدهما لرئاسة الحكومة.

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