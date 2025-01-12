هكذا ستكون الحكومة الجديدة

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بعض ما جاء في مانشبت الديار:

علمت «الديار» من مصدر مطلع ان مرحلة التكليف والتشكيل ستكون متواصلة ومن دون انقطاع، حيث ينتظر ان يجري الرئيس المكلف استشاراته النيابية في مجلس النواب بعد غد الثلاثاء او الاربعاء في ابعد تقدير.

حكومة الاجماع؟

واضاف المصدر ان الاجواء السائدة في ضوء ما جرى في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تفيد بان المناخ الذي ظلل انتخاب الرئيس عون يفترض ان يحضر ايضا في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن شخص رئيسها او اسماء الوزراء وحجمها.

وتوقع المصدر ان تكون حكومة موسعة ما بين 24 و30 وزيرا لتكون ملائمة لفكرة الحكومة الجامعة بعيدا عن مفردات « حكومة الوفاق الوطني» او «حكومة الوحدة الوطنية» او غيرها.

وتوقع ان تضم اسماء تمثل القوى والكتل النيابية ذات مواصفات اختصاص مطعمة باعضاء نواب، بمعنى ان تكون مختلطة خصوصا ان الحكومة الجديدة سيكون من عملها اعداد قانون انتخابات نيابية جديد كما عبر الرئيس عون في خطاب القسم.



