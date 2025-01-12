الجيش اللبناني ينعى الرقيب إبراهيم علي مهنا بعد استشهاده في منطقة حداتا - بنت جبيل

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أعلن الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 11 /1 /2025، أثناء استكمال الجيش انتشاره في القطاع الغربي، انقلبت ملالة في منطقة حداتا – بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وتعرّض آخر لإصابة طفيفة".

ونعى الجيش الرقيب إبراهيم علي مهنا الذي استشهد جراء انقلاب ملالة في منطقة حداتا – بنت جبيل، بتاريخ 11 /1 /2025.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 1 /1 /1980 جبال البطم – صور الجنوب.

- تطوع في الجيش بتاريخ 26 /12 /2009.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.