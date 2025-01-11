الخارجية السورية: اللقاء مع ميقاتي وبو حبيب كان إيجابيا

A + A -

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان، ان "اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، كان إيجابيا، وتم خلاله تناول مواضيع هامة تصب في صالح البلدين".

أضافت الخارجية في بيانها: "هذه الزيارة تأتي تتويجا للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، فسوريا ولبنان دولتان جارتان، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية، وإن استقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".

وتابعت: "لقد تناقشنا مع الأشقاء عن أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدنا بأن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في المجالات كافة، فقد خلف لنا النظام السابق دولة منهارة ونظاما مؤسساتيا باليا".

وقالت: "تم الاتفاق على استرداد كل المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات إضافة إلى متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على المستويات كافة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".