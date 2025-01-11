غوتيريس هنأ الرئيس عون بانتخابه … ويزور لبنان السبت المقبل

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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة . واكد السيد غوتيريس على دعم الامم المتحدة للبنان في المجالات كافة واستمرارها في المساعدة التي تتطلبها الأوضاع الراهنة من خلال المنظمات الدولية العاملة في لبنان . وابلغ غوتيريس الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية في المرحلة المقبلة .

وشكر الرئيس عون السيد غوتيريس على تهنئته مقدراً الدعم الذي تقدمه الامم المتحدة للبنان في الميادين كافة ، مرحباً بالزيارة التي يعتزم السيد غوتيريس القيام بها إلى لبنان.