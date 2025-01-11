الدفاع المدني: انتشال جثامين واشلاء في الناقورة والبياضة وطيرحرفا والخيام

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق البحث والإنقاذ لديها تواصل بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات المسح الميداني في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.



ولفتت في بيان، الى انه "في بلدة الخيام، التي تشهد عمليات المسح للأسبوع الرابع على التوالي، تمكنت الفرق من انتشال جثماني شهيدين من الحي الشرقي، وتم نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".



وقالت: "في بلدات الناقورة والبياضة وطيرحرفا، بدأت الفرق عمليات البحث اليوم، حيث عُثِر في الناقورة على جثامين واشلاء لثمانية شهداء".



واضافت: "في البياضة، تم انتشال جثماني واشلاء شهيدين".



واشارت الى انه "في بلدة طيرحرفا، انتشل عناصر الدفاع المدني جثمان شهيد".



واكدت انه تم تسليم الجثامين والأشلاء الى الجهات المختصة لإجراء فحص الحمض النووي DNA لتحديد هوية الشهداء.



ولفتت الى ان هذه العمليات تستكمل يوميًا بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني لضمان العثور على جميع المفقودين. ومن المقرر متابعة أعمال المسح غدًا في البلدات المستهدفة ضمن الجهود المستمرة لإنجاز المهمة".