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الخارجية السورية تكشف تفاصيل اللقاء مع ميقاتي وبوحبيب

11
JANUARY
2025
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اعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان أن لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، كان إيجابياً تناولنا فيه مواضيع هامة تصب في صالح البلدين.

واشار البيان الى أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، فسوريا ولبنان دولتان جارتان، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية، وإن استقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا.

وتابع بيان الخارجية السورية: “لقد تناقشنا مع الأشقاء عن أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدنا أن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات، فقد خلف لنا النظام السابق دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً بالياً. كما تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود، والتعاون في مكافحة المخدرات. ومتابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

 
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