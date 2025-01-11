سالم زهران: ميقاتي الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة وسط مشاورات دولية ومحلية مكثفة

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أشار مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران إلى أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب من الأمير محمد بن سلمان تسمية ميقاتي لحكومة انتقالية تستمر حتى الانتخابات النيابية القادمة لكن السعودي حتى هذه اللحظة لم يبلغ أحد من الكتل النيابية باسم الرئيس العتيد"

وقال زهران في مقابلة تلفزيونية ان "الامير يزيد بن فرحان قد يزور لبنان يوم الاحد عشية الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة" لافتاً إلى أن "هناك خلط اوراق في تسمية رئيس الحكومة والذي يتقدم حتى الآن هو ميقاتي فعلى ما يبدو الثنائي الشيعي والمردة واللقاء الديمقراطي والطاشناك ذاهبون إلى تسميته أما القوات اللبنانية ومجموعة المعارضة فستذهب لترشيح فؤاد مخزومي اما اذا كانت الكلمة دولية في الحكومة كما في الرئاسة فقد نتجه الى اسماء أخرى"

ولفت إلى أن "ما شاهدناه من حضور دولي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاميركي والفرنسي والسعودي سيكمل معنا في رسم تركيبة الحكومة وبرنامجها أما في شكل الحكومة فكل الاحزاب تتمنى العودة الى الحكومات السياسية لكن السؤال هل الوصفة الدولية المقبلة ستأتي بحكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط؟ علماً بأن المجتمع الدولي يريد التعاطي مع الأحزاب بطريقة "لايت" اي أن تتكون الحكومة من شخصيات غير مستفزة للشارع وللرأي العام"

وعن مهمة الحكومة الجديدة قال زهران "هذه الحكومة هي أهم وأخطر حكومة في تاريخ لبنان ستحضّر لانتخابات نيابية مفصلية بعد الحرب في لبنان وبعد أحداث سوريا وهي أمام استحقاق تطبيق 1701 وأمامها ثلاث ملفات أساسية:

_ الجنوب وملف الاعمار

_ الانتخابات النيابية

_ موضوع هيكلة المصارف والودائع

وختم زهران "المرحلة المقبلة ايجابية اذا تعاونت كل الأطراف مع رئيسي الجمهورية والحكومة"