الرئيس جوزاف عون: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

A + A -

قال رئيس الجمهورية، جوزاف عون، اليوم السبت: "لم آتِ لأعمل في السياسة انا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم الا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة".

وأضاف عون، "هذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته".

وتابع، "لدينا فرصة كبرى إما نربحها او نخسرها، ولكي نستفيد منها علينا ان نكون يدا بيد".

وقال عون: "نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز".

واستكمل، "لدينا القدرات والامكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية"، مشيراً إلى أن "المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية".

وأوضح عون: "علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل"، لافتاً إلى أن "لا فضل لطائفة على أخرى او شخص على آخر".

وختم قائلاً: "جميعنا لبنانيون ونحمل الهوية ذاتها وننشد النشيد الوطني نفسه، والعلم اللبناني لنا جميعا، حق الإختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف غير مسموح".