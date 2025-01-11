نجل السيد يكشف قراره حول دخول الساحة السياسيّة!

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أعلن السيد محمد مهدي نصرالله، نجل الأمين العام السابق لـ”حزب الله” الشهيد السيد حسن نصرالله، في مقطع قصير، أنه “وفقاً لتوجيهات والده ومتطلبات دراسة العلوم الحوزوية فإنه مهتم بالعمل فقط في المجالات العلمية والثقافية والتبيين، ويمتنع عن أي دخول في ساحة السياسة”.

وكان قد ظهر في شهر كانون الأول (ديسبمر) في مدينة قم وسط إيران وارتدى عمامة والده على يد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكتب محمد مهدي على “إنستغرام” حينها: “قد منّ الله عليّ بأن وفقني لأكون في محضر الولي الفقيه والمرجع الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي الذي وبيديه المباركتين ألبسني العمّة التي كان والدي متوّجاً بها، عسى أن يوفقني الله تعالى لما وعدت به والدي وأنا على جثمانه الطاهر، بأن أكمل مسير العلم والدراسة على نهج أهل البيت “.