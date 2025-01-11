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قام بإحراق شجرة الميلاد في صيدا.. وهذا ما حصل!

11
JANUARY
2025
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بعد إحراق شجرة الميلاد في صيدا... "الأمن" يوقف أحد المتورطين


صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم السبت، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وبخاصّة خلال فترة الأعياد".

وأضاف البلاغ، " بتاريخ 26-12-2024، أقدم مجهولان على متن دراجة آلية على رمي مادّة مشتعلة على شجرة الميلاد في مدينة صيدا – دوّار إيليا، ما أدّى إلى احتراقها.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّة المتورطَين في عملية إحراق الشجرة ومن بينهما المدعو:ا. د. (من مواليد عام 2001، فلسطيني).


وتابع، "بتاريخ 31-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا".

وأشار البلاغ، إلى أن "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إحراق شجرة الميلاد بواسطة مادّة مشتعلة في محلّة دوّار إيليا، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأوقف وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني".

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