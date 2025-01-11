خاص - هل تسمّي القوات اليوم مرشّحها لرئاسة الحكومة؟

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خاص tayyar.org -



عُلم أن تكتل الجمهورية القوية دُعي إلى اجتماع ظهر اليوم في معراب مخصص لبت تسمية رئيس للحكومة في الاستشارات النيابية المقررة بعد غد الإثنين.



وسبق لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن رشّح النائبين أشرف ريفي وفؤاد المخزومي لرئاسة الحكومة، مستبعدا في الوقت عينه اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



واستبعد مصدر نيابي أن يخرج الاجتماع القواتي اليوم بقرار نهائي بالنظر إلى أن الصورة الحكومية لم تتّضح، خصوصا بفعل ما يحكى عن عدم رغبة الرياض في تسمية شخصية بعينها.



وكان اسم ميقاتي قد عاد إلى التداول بعد انحسار، إثر تأكيد الثنائي الشيعي، عبر أوساطه السياسية والإعلامية، أن ترؤسه حكومة العهد الأولى جزء من الصفقة التي أبرمها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمرير انتخاب الرئيس جوزاف عون.