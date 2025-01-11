منخفض جوي يؤثر على لبنان اليوم

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يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم وبفعالية ضعيفة لينكفئ غدا الاحد ويعود الاستقرار لغاية منتصف الشهر الحالي مع ارتفاع الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئيا وغير مستقر مع امطار محلية خفيفة وثلوج على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض الرذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س