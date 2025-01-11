أسرار الصحف ليوم السبت 11 كانون الثاني 2025

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اللواء

يطمح وزراء حاليون للبقاء في الحكومة الجديدة، لكن تغييرات حاسمة ستحدث في غالبية المواقع أو كلها..

يجري تدقيق في أسماء نواب خالفوا التوافق الواسع لانتخاب الرئيس لتحديد الخلفيات التي تقف وراء ذلك..

بقي موفد غربي، مع سفراء دول معنية على عدم تيقن قاطع لجهة انتخاب الرئيس قبل ساعات الصباح الأولى..

البناء

قال مصدر نيابي إن ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية عن أهمية اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في تظهير طبيعة المرحلة بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون كلام صحيح، ولذلك سوف نرى المعركة التي غابت عن رئاسة الجمهورية تدور بكل أنواع الأسلحة على رئاسة الحكومة وسوف تظهر نتائج المعركة الأوزان اللبنانيّة للأطراف، وإن فاز أحد مرشحي جعجع أشرف ريفي أو فؤاد مخزومي يمكن القول عندها إن المقاومة هُزمت في الحرب وإنّها تدفع في السياسة ثمن خسارتها، أما إن فاز الرئيس نجيب ميقاتي أو مَن تدعمه المقاومة والحلفاء فإن الصورة سوف تكون معكوسة مقاومة صمدت ولم تُهزم ولا تزال لاعباً فاعلاً ورقماً صعباً.





قال مصدر ديبلوماسي إن التصعيد الأميركيّ الإسرائيليّ ضد اليمن يفتح باب انتقال الحرب إلى منطقة الخليج سواء لجهة احتمال استهداف اليمن للقواعد الأميركية أو احتمال البدء بإجراءات تتصل بتقييد تجارة النفط عبر الممرات المائية المحيطة باليمن، وعلى الأميركيّ خصوصاً أن يقيم حساباته جيداً قبل المضي قدماً بالضربات التي تستهدف المنشآت المدنيّة والبنى التحتيّة في اليمن والادعاء باستهداف مواقع عسكريّة.

نداء الوطن

أكد مصدر أميركي أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، مشيراً إلى ضرورة أن تقبل المكوّنات السياسية اللبنانية والجهات الإقليمية الواقع الجديد، أما بالنسبة للإسرائيليين فالالتزام بالمهل في ما يتعلق بانسحابها من لبنان لم يعد خياراً.

تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة إن المعادلة المحلية العربية الدولية التي أدت إلى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ستنسحب على اختيار رئيس الحكومة، بصرف النظر عن الاستشارات كما ستنسحب على المعايير التي على أساسها سيتم اختيار وزراء الحقائب الأساسية.