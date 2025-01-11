عناوين الصحف ليوم السبت 11 كانون الثاني 2025

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الأخبار:

هوكشتين يتعهّد: انسحاب إسرائيل التام يوم 26 الجاري | العدو يخرق مجدّداً: استشهاد 5 مواطنين قرب صور

البناء:

رئاسة الجمهوريّة تدعو للاستشارات النيابيّة الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الاثنين / المنافسة بين ميقاتي مدعوماً من الثنائي وجنبلاط.. ومخزومي بدعم جعجع والجميل / غارات أميركيّة بريطانيّة إسرائيليّة على اليمن وصنعاء تلوّح بتوسيع الاستهداف

الجمهورية:

دعم قبرصي وإيطالي وسعودي وإيراني وأممي للعهد.. التكليف الاثنين.. والتوجّه لحكومة في غضون أيام

اللواء:

عون يستعجل التأليف بعد التسمية الإثنين.. والكتل تنشغل بخيارات التسمية

ميقاتي في دمشق اليوم.. وتأكيد لبناني على انسحاب الاحتلال وشكوى ضد الإعتداءات