جثة مجهولة الهوية في الفيدار... ما القصة؟

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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي: “بتاريخ 09-01-2025، عُثر على جثّة امرأة مجهولة الهويّة نتيجة تعرّضها للصّدم في محلّة الفيدار، على المسلك الشرقي قبل جسر الفيدار، وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي، ولغاية تاريخه لم يحضر أحدٌ للسّؤال عنها. وهي في العقد الرابع من العمر، ذات بشرة بيضاء، متوسطة القامة، نحيلة الجسم، لون شعرها أسود وكثيف، ترتدي فستان وحذاء لون أسود. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243312-70، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة”





