الراعي التقى الرئيس عون: خطاب القسم خارطة الطريق الانقاذية للبنان

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أشاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال لقائه في بكركي الرئيس جوزاف عون، بمضمون خطاب القسم، واصفًا إياه بخارطة الطريق الانقاذية للبنان، كما نوّه بـ"الدعم المحلي والعربي والدولي الواسع الذي لقيه انتخاب الرئيس عون مما يساعد على تحقيق الإنقاذ المنشود".

ولفت إلى أنّ "فرحة اللبنانيين بانتخابكم تعكس ثقتهم بشخصكم من جهة وبمواقفكم الوطنية التي اختبروها في مختلف المهام التي تسلمتموها ولاسيما خلال قيادة الجيش".

جاء ذلك بعد زيارة عون إلى بكركي، حيث عقدت خلوة استمرت ساعة، اشاد خلالها البطريرك الراعي بمضمون خطاب القسم، واصفًا إياه بخارطة الطريق الانقاذية للبنان، كما نوّه بـ"الدعم المحلي والعربي والدولي الواسع الذي لقيه انتخاب الرئيس عون مما يساعد على تحقيق الإنقاذ المنشود".

وشكر الرئيس عون البطريرك الراعي على الدعم الذي لقيه منه طوال مسيرته في قيادة المؤسسة العسكرية، معرباً عن ثقته بأن هذا الدعم سيستمر في مسيرته الرئاسية .

ثم عرض الرئيس عون والبطريرك الراعي للأوضاع العامة في البلاد والخطوات التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها في المرحلة المقبلة.

وقبل أن يغادر الرئيس عون بكركي، التقى مطارنة الصرح البطريركي الذين هنأوه بانتخابه. وحرص البطريرك على مرافقة رئيس الجمهورية حتى المدخل الخارجي للصرح البطريركي، مجدداً تمنياته له بالتوفيق والنجاح.