الدفاع المدني انتشل جثامين ٥ شهداء في الخيام

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان "انتشال جثامين ٥ شهداء في الخيام"، وقالت: "في اليوم الخامس من الأسبوع الرابع لمواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الخيام سابقا، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لنا، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين خمسة شهداء، أربعة منهم من الحي الشرقي، وشهيد واحد من حي البلدية في بلدة الخيام. وتم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".

وأشارت إلى أن "فرقها ستستأنف، صباح يوم غد، عمليات البحث والمسح الميداني في الموقع المذكور إلى حين العثور على جميع المفقودين".