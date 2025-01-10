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رئاسة الجمهورية تحدد موعد الاستشارات النيابية

10
JANUARY
2025
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صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يلي:

عطفاً على احكام البنـد /2/ من المـادة /53/ من الدستور، يُجـري السيد رئيس الجمهوريـة العمـاد جوزاف عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين الواقع فيه 13/1/2025، في القصر الجمهوري في بعبـدا، وفق التالـي:

فترة قبل الظهر

1- دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري (كتلة التنمية التحرير) (الساعة 8,00)

2- نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (اللقاء التشاوري المستقل) (الساعة 8,15)

3- النواب المستقلون:
جميل السيد (الساعة 8.30)
أديب عبد المسيح (الساعة 8.40)
جان طالوزيان (الساعة 8.50)
أسامة سعد (الساعة 9.00)
عبد الرحمن البزري (الساعة 9.10)
جهاد الصمد (الساعة 9.20)
ميشال ضاهر (الساعة 9.30)
شربل مسعد (الساعة 9.40)
بلال الحشيمي (الساعة 9.50)
غسان السكاف (الساعة 10.00)
إيهاب مطر (الساعة 10.10)
عبد الكريم كبارة (الساعة 10.20)
حيدر ناصر (الساعة 10.30)
ابراهيم منيمنة (الساعة 10.40)

 

 

 

بوليت ياغوبيان (الساعة 10.50)
سينتيا زرازير (الساعة 11.00)
ملحم خلف (الساعة 11.10)
حليمة قعقور (الساعة 11.20)
نجاة عون (الساعة 11.30)
الياس جراده (الساعة 11.40)
فراس حمدان (الساعة 11.50)


فترة بعد الظهر


ياسين ياسين (الساعة 14.00)
جورج بوشيكيان (الساعة 14.10)
نبيل بدر (الساعة 14.20)
ميشال المر (الساعة 14.30)

4- كتلة الجمهورية القوية (الساعة 14.40) تضم النواب:
جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.

5- كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 14.55) تضم النواب:
محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري.

6- تكتل لبنان القوي (الساعة 15.10) تضم النواب:
جبران باسيل، نقولا صحناوي، إدكار طرابلسي، جورج عطاالله، سليم عون، سيزار أبي خليل، اسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني، فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور.

7- كتلة اللقاء الديمقراطي (الساعة 15.25) تضم النواب:
تيمور جنبـلاط، مروان حمادة، راجي السعد، أكرم شهيـب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

8- تكتل الاعتدال الوطني (الساعة 15.40) تضم النواب:
سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، احمد رستم.

9- اللقاء التشاوري المستقل (الساعة 15.50) تضم النواب:
ابراهيم كنعان، الان عون، سيمون ابي رميا.

10- كتلة نواب الكتائب (الساعة 16.00) تضم النواب:
سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ.

11- التكتل الوطني المستقل (الساعة 16.10) تضم النواب:
طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق.

12- كتلة التوافق الوطني (الساعة 16.20) تضم النواب:
فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد يحيى، حسن مراد.

13- كتلة تحالف التغيير (الساعة 16.30) تضم النواب:
وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو.

14- كتلة نواب الأرمن (الساعة 16.40) تضم النائبين:
أغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان.


15- كتلة التجدد (الساعة 16.50) تضم النواب:
ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي.

16- كتلة مشروع وطن الانسان (17.00) تضم النائبين:
نعمة افرام، جميل عبود

17- الجماعة الاسلامية (17.10) وتضم النائب:
عماد الحوت

18- كتلة التنمية والتحرير (الساعة 17.20) تضم النواب:
علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، أشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حمـيّد، عناية عز الدين، فادي علامه.

 

 

 

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