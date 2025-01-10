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الرئيس القبرصي وجه للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل: قبرص تقف الى جانب لبنان وشعبه

10
JANUARY
2025
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أشار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في بعبدا إلى أنه "جئت اليوم لأقف الى جانب الدولة اللبنانية وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل وذلك بعد لقائي الرئيس ماكرون".

وأضاف أناستاسيادس من بعبدا، "أردت أن أكون الرئيس الاول الذي يتقدم بالتهاني للرئيس عون، لأنَّ قبرص تقف إلى جانب لبنان وشعبه".

وكان قد استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة في قصر بعبدا، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الذي وصل إلى لبنان في زيارة تاريخية لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمه مهامه الرئاسية.


وتعتبر زيارة الرئيس القبرصي الأولى من نوعها، حيث يُعد أناستاسيادس أول رئيس أجنبي يزور لبنان لتقديم التهنئة للرئيس اللبناني الجديد.

وقد كان في استقبال الرئيس القبرصي عند مدخل القصر الجمهوري الرئيس عون، حيث عقد الطرفان محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ويعكس هذا الاستقبال الحرص على تعزيز الروابط اللبنانية القبرصية في ظل التطورات السياسية الأخيرة في لبنان.

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