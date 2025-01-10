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تحذير جديد من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان!

10
JANUARY
2025
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، تحذيرًا جديدًا لسكان جنوب لبنان، يُحظر بموجبه عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى والمناطق المحيطة به حتى إشعار آخر.
وأوضح أدرعي في تحذيره أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي استهداف المدنيين في هذه المنطقة، لكنه أكد على ضرورة عدم العودة إلى المنازل في هذه القرى والمناطق، مذكرًا الجميع أن العودة إلى تلك المناطق تعرضهم للخطر.
القرى التي شملها التحذير هي: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، وطلوسة.
وطالب أدرعي المواطنين في تلك المناطق الامتثال للتحذيرات، محذرًا من أن أي تحرك باتجاه هذه المناطق قد يعرض السكان للخطر.

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