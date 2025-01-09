باسيل: الرئيس الحالي منتخب من المجلس النيابي ولا يوجد تعاط سلبي او إيجابي بالمطلق وهناك مرحلة جديدة سنعطيها الدفع اللازم لانجاحها

A + A -

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع الاعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "جدل" عبر "LBC" تعليقا على جلسة انتخاب الرئيس جوزاف عون الى أن "الاجتماع على الخطأ لا يدفعه الى أن يكون صواباً وأوضح: "ولكن هذا الامر تم ولو ان الجلسة غير دستورية والانتخاب غير دستوري الا انه قد حصل وسنتعاطى معه بايجابية".

وأضاف: "نحن كتيار وطني حر جزء من مؤسسات الدولة وموضوع الحكومة وتعاطينا في المرحلة المقبلة يخضع لعدة امور تظهر مع الوقت واذا كان هناك اداء مناسبا نبادله بايجابية". وقال: "لا يوجد تعاط سلبي ولا تعاط ايجابي في المطلق وهناك مرحلة جديدة سنعطيها الدفع اللازم لنجاحها".

وتابع باسيل: "الرئيس الحالي منتخب من المجلس النيابي وفي النهاية حصل على 99 صوتاً. طبعا ما حصل اليوم هو تعيين ونبهت من أن نصبح تحت وصاية دولية والدول وجدت أنه كما فرضنا عليهم رئيسا للجمهورية غدا نفرض عليهم رئيس حكومة وقوانين وفي الحقيقة لم نصدق كيف انتخبنا رئيس صنع في لبنان.

وتابع " قلت إننا يجب أن نتوافق على رئيس ولم ننجح بذلك ولكن وجود رئيس أفضل من لا رئيس. ورئيس الجمهورية اليوم بخطاب القسم تحدث بأمور مهمة للغاية ولكن لدينا ملاحظة لجهة غياب للتدقيق الجنائي".

وتمنى باسيل أن "يكون هناك ظروف داخلية وخارجية تساعد على تحقيق مع ورد في خطاب القسم"، وقال: " نراه شبيها بخطاب القسم الذي تلاه الرئيس ميشال عون وكلنا يجب ان نضع يدنا بيد الرئيس الحالي لتحقيقه، معتبرا أن "ليس الهدف أن نقول له لم تستطع ان تقوم بذلك بل الهدف ان يكون لديه اداء جيد ويكتسب الثقة بالممارسة وهذا الامر يساعده ليحقق برنامجه، والعناوين التي ذكرت نؤيدها ونريد المساعدة لتحقيقها وهي تعيد الثقة بلبنان".

ورأى باسيل أن "التحديات أمام العهد كبيرة سواء اكان بالنسبة لسوريا ووضعها المتعلق بالنازحين والجزء الاخر المتعلق باسرائيل والسلاح".

واضاف: "يجب أن يظهر فورا أن هناك شيء تغير بالتعاطي لنسلك طريق النهوض".

ودعا باسيل الى ترك الايام القادمة تكشف لماذا فرضت الدول التعيين، وقال: "والاجندة الدولية تريد تطبيق وقف اطلاق النار ونحن مع الذهاب في هذا الاتجاه وعدم تجدد الحرب ومعالجة موضوع السلاح وكل ذلك من خلال سياسة تتبعها الدولة".

وشدد على أن " اليوم فيه أمل للبنان ولكن على الا يتحول هذا الامر الى كسر أو عزل لمكونات لبنانية"، واضاف: "الظواهر غير الصحية يجب أن تقف ومن هنا أقول للبنانيين فلنتطلع بأمل لمعالجة هذه المشاكل ونفكر أن الذي حصل هو فرصة لتحسين علاقات لبنان مع الخارج بتموضعه وبأزماته بالمنطقة، وبنفس الوقت كيف نعيد التوازن الداخلي دون غلبة لأحد على آخر".

وعن استحقاق تسمية رئيس الحكومة أكد باسيل أنه " عندما نصل اليه نعطي رأينا فيه"، وتوجه الى التيار الوطني الحر بالقول: " لم يكن لدينا مرشح للرئاسة مرشحنا كان التوافق وبالتالي ليس هناك ربح أو خسارة، وبمجرد ملئ الفراغ فهذا ربح للبنان، ومهما كان موقفنا من حادثة أو شخص نتخطى ونذهب بإيجابية الى الامام".