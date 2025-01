Bassil: Vimos instrucciones que venían del extranjero para elegir a un candidato

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en su intervención en la Cámara de Representantes durante la sesión para elegir al Presidente de la República que "el preámbulo de la Constitución indica que la soberanía la ejerce el pueblo y el Parlamento es la institución matriz más estrechamente vinculada al pueblo libanés y es el pueblo quien ejerce su soberanía y no el exterior", señalando que "lo que presenciamos fue el regreso de los cónsules y vimos instrucciones que vinieron del exterior para elegir a un candidato del exterior, y esto indica que estamos ante un proceso de designación de un candidato del exterior", añadiendo: "Esto nos pone ante la pregunta ¿renuncia el Parlamento a la soberanía y continúa después con otras prácticas legislativas?", subrayando que “la escena es escandalosa y vergonzosa contra nosotros”.

Bassil tocó el tema de la constitución, considerando que es "clara y el mecanismo para enmendarla en los artículos 76 y 77 estipula cómo enmendarla y estipula la presencia de un presidente, un gobierno y un contrato ordinario del parlamento, y estas cosas no están disponibles, y por lo tanto enmendar la constitución con su mecanismo no está disponible". Señaló que en la sesión electoral, el Consejo es un órgano electoral y no un órgano legislativo, y las normas constitucionales no soportan la interpretación, y no queremos que el Presidente de la República al comienzo de su reinado viole la constitución, él es la única persona que pone su mano sobre la constitución y hace un juramento, y no puede hacer esto en el momento en que viola la constitución.

Y añadió: "Hemos escuchado el apoyo del comandante del ejército a la presidencia de la república y esto es contrario a la constitución, por lo que exigimos que anuncie quiénes son elegibles para presentarse y que se considere anulado todo papel que no lleve la elegibilidad del propietario."