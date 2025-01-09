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الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنيء العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا

9
JANUARY
2025
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عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "ترحيبه بنجاح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية".

وقدم التهنئة إلى العماد جوزاف عون بانتخابه رئيساً، "وحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني... لينهي شغورا رئاسيا ممتداً عاشته البلاد وكان له أثرٌ سلبي في تعقيد أزماتها".
ونقل جمال رشدي الناطق الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط إشادته بعون منذ توليه قيادة الجيش اللبناني في العام 2017، وتفانيه في خدمة وطنه وانتصاراته في معارك مهمة تصدى خلالها الجيش اللبناني ببسالة لمخاطر كبيرة،

كما وأشاد الأمين العام للجامعة بـ "حكمة عون في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي خلال مرحلة بالغة الصعوبة مليئة بالأزمات والتحديات مرَّ بها لبنان عبر السنوات الماضية".

وقال الناطق الرسمي إن "لبنان لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تُعيد للبلد عافيته، وتُعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم، بما يُساعد لبنان على تجاوز تحديات صعبة تقتضي التمسك بالسيادة والاستقلال الوطني ووحدة النسيج المُجتمعي ودرء مخاطر التدخلات الخارجية".

ونقل عن أبو الغيط "خالص تمنياته لفخامة الرئيس جوزاف عون بالنجاح والتوفيق في قيادة دفة البلد والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة وما تفرضه من تحديات والتزامات مهمة على الدولة اللبنانية"، مُعرباً عن تفاؤله بتوجهاته وثقته بصدق انتمائه للوطن اللبناني والأمة العربية.

وفي هذا السياق، أكدّ أبو الغيط مجدداً "مواصلة قيام الجامعة العربية بالدور المنوط بها ازاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها إلى العمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ أمنه وسيادته واستقراره وتعافيه في أسرع الآجال".

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