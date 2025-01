A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné dans une intervention à la Chambre des représentants lors de la session visant à élire un président de la République que "le préambule de la constitution indique que la souveraineté est exercée par le peuple et le Parlement est l'institution mère la plus étroitement liée au peuple libanais et c'est le peuple qui exerce sa souveraineté, pas l'extérieur", soulignant que "ce dont nous avons été témoins était le retour des consuls et nous avons observé des instructions émanant de l'étranger pour un candidat de l'étranger, et cela indique que nous sommes confrontés à un processus de nomination pour un candidat de l'étranger", ajoutant : Cela nous place devant la question "le Parlement renonce-t-il à la souveraineté et continue-t-il plus tard avec d'autres pratiques législatives", soulignant que "la scène est scandaleuse et honteuse à notre égard".

Bassil a abordé le sujet de la constitution, estimant qu'elle est "claire et que le mécanisme pour l'amender dans les articles 76 et 77 précise comment y parvenir et stipule la présence d'un président, d'un gouvernement et d'un statut ordinaire du parlement, des facteurs non disponibles et par conséquent l'amendement de la constitution avec son mécanisme non plus". Il a souligné que lors de la session électorale, le Conseil est une autorité électorale et non une autorité législative et les règles constitutionnelles ne supportent pas d'interprétation. Nous ne voulons pas que le président de la République au début de son règne viole la constitution, il est la seule personne qui pose sa main sur la constitution pour prêter serment et il ne peut pas faire cette chose au moment où il viole la constitution".

Il a ajouté : "Nous avons entendu le soutien du commandant de l'armée à la présidence de la République, ce qui est contraire à la Constitution. Nous demandons donc que vous annonciez quels seraient les candidats éligibles pouvant se présenter et que tout bulletin de vote ne satisfaisant pas de l'éligibilité de son candidat soit considéré comme annulé."