العاهل الأردني هنأ عون بانتخابه وجدد تأكيد وقوف بلاده بجانب لبنان

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هنأ العاهل الأردني عبدالله الثاني، "الرئيس العماد جوزاف عون بنيله ثقة مجلس النواب في بلاده وانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وأعرب العاهل الأردني، في برقية باسمه وباسم شعب الاردني والحكومة، عن "أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة"، متمنيا "التوفيق للرئيس عون في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني الشقيق".

وجدد "تأكيد وقوف بلاده إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه"، مشددا على "متانة العلاقات الثنائية المتجذرة، والحرص على توسيع فرص التعاون، وإدامة التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي".