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رعد عن مجريات الجلسة: تأخير تصويتنا هدفه إيصال رسالة

9
JANUARY
2025
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علق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد، في تصريح من مجلس النواب بعد الانتهاء من عملية انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، على مجريات الجلسة، وقال :"أردنا من خلال تأخير تصويتنا لفخامة الرئيس، أن نرسل الرسالة بأننا كما كنا حماة السيادة الوطنية فإننا حماة الوفاق الوطني في البلد".
 
أضاف :"شهداؤنا الذين قدمناهم دفاعا عن السيادة الوطنية وعن الوفاق الوطني حقهمعلينا وعوائل الجرحى أن نخدمهم بأشفار عيوننا، وأن نرعى مصالحهم وأن نحميهم من كل تآمر خارجي يريد الطعن بموقعيتهم وبقوتهم ويريد أن يفرض عليهم بالقوة والشعارات والدعايات الهزيمة حتى يتسلق المتطفلون من أجل أن يتحكموا بإرادة هؤلاء الناس".
 
ووجه رعد "تحية لأرواح الشهداء المقاومين الذي حموا هذا البلد لكي تنعقد هذه الجلسة من أجل أن يتحقق الوفاق الوطني في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها المنطقة"، وقال: "كما عهدنا شعبنا فنحن حماة سيادة مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".

وتابع رعد: "نحن حماة حقيقيون للناس وللدماء التي سقطت وعلى رأس هذه الدماء سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وبقية الشهداء القادة والمجاهدين، وسنبقى أوفياء لأهلنا وبلدنا وللناس على اختلاف طوائفهم لنحفظ هذا البلد وليكون منارة في هذا الشرق الذي لم نشهد ضياءه من قبل، عسى أن نشهد بعض نور في هذه المرحلة إذا تكاتفنا جميعا ووقفنا في وجه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية التفصيلية في إدارات بلدتنا وتنظيم أمورنا".

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