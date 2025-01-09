عباس ابراهيم: بانتخاب الرئيس جوزف عون نستقبل عهدا يحمل أملا بفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني

A + A -

كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "انتُخب اليوم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية ليصبح الرئيس الرابع عشر في تاريخ لبنان. بهذا الاستحقاق الدستوري تطوى صفحة 802 يوما من الفراغ في رأس السلطة وتُختتم مرحلة صعبة عاشها لبنان كان آخرها حرب مدمرة امتدت لعام ونصف العام.

نستقبل عهدا جديدا يحمل معه أملا بعمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير المواطنين وجعل جراح الحرب تلتئم وفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني المستند الى الحوار كما نص عليه اتفاق الطائف.

مبروك للبنان".