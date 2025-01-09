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من هو جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية؟

9
JANUARY
2025
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صعد الدخان الابيض من مجلس النواب، وبات قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر اكثر من عامين، حاصدا تأييد 99 نائبا ، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة "السيادة والدستور"، وحصد شبلي الملاط على صوتين ، اما الاوراق الملغاة فبلغت 5.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الرئيس المنتخب
- تاريخ ومكان الولادة: 10/01/1964 - سن الفيل - قضاء المتن
- اللغات التي يتقنها: فرنسية – إنكليزية
الشهادات:
- إجازة في العلوم السياسية: اختصاص شؤون دولية
- إجازة جامعية في العلوم العسكرية
- الوضع العائلي: متأهل من نعمت نعمه ولديهما ولدان: خليل ونور

ترقيـاتـه:
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 19/5/1983
- رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 6/5/1985
- رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/7/1988
- رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/1993
- رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/1998
- رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2003
- رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2007
- رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2013
- قي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 8/3/2017.
تشكيلاته
- وصل الى معسكر تدريب الجيش إعتباراً من 25/9/1983
- نقل الى فوج المغاوير إعتباراً من 6/5/1985
- نقل الى مقر عام الجيش إعتباراً من 4/12/1990
- نقل الى فوج المغاوير آمراً لسرية قتال المغاوير الخامسة إعتباراً من 26/6/1991
- نقل الى لواء المشاة السابع - الكتيبة 71 إعتباراً من 24/1/1992
- نقل الى لواء المشاة الثالث - الكتيبة 31 آمراً للسرية 311 إعتباراً من 30/9/1992
- نقل الى لواء المشاة الاول - الكتيبة 12 آمراً للسرية 122 إعتباراً من 23/11/1995
- نقل الى لواء المشاة الثاني - الكتيبة 21 آمراً للسرية 210 إعتباراً من 16/9/1997
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرعين الأول والرابع إعتباراً من23/2/1998
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرع الأول إعتباراً من 6/3/1998
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرعين الأول والرابع وآمراً لسرية القيادة والخدمة إعتباراً من 1/5/1999
- نقل الى لواء المشاة التاسع - الكتيبة 96 رئيساً للفرعين الأول والرابع وآمراً لسرية القيادة والخدمة إعتباراً من 6/4/2003
- نقل الى لواء المشاة التاسع آمراً للسرية 900 إعتباراً من 15/7/2005
- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للسرية 900 إعتباراً من 13/1/2006
- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للكتيبة 92 إعتباراً من 23/6/2009
- نقل الى لواء المشاة السادس رئيساً للقسم الثالث إعتباراً من 6/9/2010
- نقل الى أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم إعتباراً من 5/1/2012
- نقل الى أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم رئيساً لقسم المراجع ومراقبة التدريب إعتباراً من 26/4/2012
- نقل الى لواء المشاة العاشر رئيساً لأركان اللواء إعتباراً من 21/5/2013
- نقل الى لواء المشاة التاسع مساعداً لقائد اللواء إعتباراً من 15/2/2014
- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للواء إعتباراً من 21/3/2015
الدورات في الداخل
- دورة سوق فئة "ب" إعتباراً من 15/10/1984 ولغاية 28/10/1984
- دورة توجيه متقدم إعتباراً من 28/4/1986 ولغاية 3/5/1986
- دورة مغوار - ضباط إعتباراً من 8/9/1986 ولغاية 1/11/1986
- دورة ضابط هبوط عام 1988
- دورة غطس وعوم إعتباراً من 21/12/1987 ولغاية 25/1/1988
- دورة مقتضبة على الكومبيوتر إعتباراً من 13/2/1995 ولغاية 13/3/1995
- دورة ضابط عدلي عسكري إعتباراً من 21/10/1996 ولغاية 3/11/1996
- دورة قائد كتيبة إعتباراً من 15/4/2002 ولغاية 15/8/2002
- دورة لغة اسبانية إعتباراً من 7/7/2010 ولغاية 13/8/2010
- دورة مقتضبة في عمل الأركان إعتباراً من 23/1/2012 ولغاية 3/2/2012
- ورشة عمل حول الدروس المستفادة إقليمياً في مجال التعليم العسكري الإحترافي للقادة إعتباراً من 11/12/2012 ولغاية 14/12/2012
- ورشة عمل حول المخابرات ومكافحة الإرهاب إعتباراً من 4/3/2013 ولغاية 8/3/2013
- ندوة حول إدارة الأزمات إعتباراً من9/8/2013 ولغاية 23/8/2013
الدورات في الخارج
- دورة مشاة في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 14/4/1988 ولغاية 16/8/1988
- دورة مشاة في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 12/5/1995 ولغاية 28/10/1995
- دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 15/4/1996 ولغاية 5/6/1996
- دورة IDMC في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 6/2/1999 ولغاية 28/4/1999
- دورة قائد كتيبة في سوريا إعتباراً من 1/10/2002 ولغاية 3/4/2003
- دورة INTERNATIONAL COUNTER TERRORISM PROGRAM في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 18/7/2008 ولغاية 15/6/2009
الاوسمة والتناويه والتهاني
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- وسام الجرحى مرتين
- وسام الوحدة الوطنية
- وسام فجر الجنوب
- وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة
- وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
- وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط
- وسام مكافحة الإرهاب
- وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى
- تنويه العماد قائد الجيش ثماني مرات
- تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة
- تهنئة قائد قطعة أربع مرات

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