من هو جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية؟

صعد الدخان الابيض من مجلس النواب، وبات قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر اكثر من عامين، حاصدا تأييد 99 نائبا ، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة "السيادة والدستور"، وحصد شبلي الملاط على صوتين ، اما الاوراق الملغاة فبلغت 5.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الرئيس المنتخب
- تاريخ ومكان الولادة: 10/01/1964 - سن الفيل - قضاء المتن
- اللغات التي يتقنها: فرنسية – إنكليزية
الشهادات:
- إجازة في العلوم السياسية: اختصاص شؤون دولية
- إجازة جامعية في العلوم العسكرية
- الوضع العائلي: متأهل من نعمت نعمه ولديهما ولدان: خليل ونور
ترقيـاتـه:
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 19/5/1983
- رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 6/5/1985
- رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/7/1988
- رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/1993
- رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/1998
- رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2003
- رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2007
- رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2013
- قي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 8/3/2017.
تشكيلاته
- وصل الى معسكر تدريب الجيش إعتباراً من 25/9/1983
- نقل الى فوج المغاوير إعتباراً من 6/5/1985
- نقل الى مقر عام الجيش إعتباراً من 4/12/1990
- نقل الى فوج المغاوير آمراً لسرية قتال المغاوير الخامسة إعتباراً من 26/6/1991
- نقل الى لواء المشاة السابع - الكتيبة 71 إعتباراً من 24/1/1992
- نقل الى لواء المشاة الثالث - الكتيبة 31 آمراً للسرية 311 إعتباراً من 30/9/1992
- نقل الى لواء المشاة الاول - الكتيبة 12 آمراً للسرية 122 إعتباراً من 23/11/1995
- نقل الى لواء المشاة الثاني - الكتيبة 21 آمراً للسرية 210 إعتباراً من 16/9/1997
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرعين الأول والرابع إعتباراً من23/2/1998
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرع الأول إعتباراً من 6/3/1998
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرعين الأول والرابع وآمراً لسرية القيادة والخدمة إعتباراً من 1/5/1999
- نقل الى لواء المشاة التاسع - الكتيبة 96 رئيساً للفرعين الأول والرابع وآمراً لسرية القيادة والخدمة إعتباراً من 6/4/2003
- نقل الى لواء المشاة التاسع آمراً للسرية 900 إعتباراً من 15/7/2005
- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للسرية 900 إعتباراً من 13/1/2006
- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للكتيبة 92 إعتباراً من 23/6/2009
- نقل الى لواء المشاة السادس رئيساً للقسم الثالث إعتباراً من 6/9/2010
- نقل الى أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم إعتباراً من 5/1/2012
- نقل الى أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم رئيساً لقسم المراجع ومراقبة التدريب إعتباراً من 26/4/2012
- نقل الى لواء المشاة العاشر رئيساً لأركان اللواء إعتباراً من 21/5/2013
- نقل الى لواء المشاة التاسع مساعداً لقائد اللواء إعتباراً من 15/2/2014
- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للواء إعتباراً من 21/3/2015
الدورات في الداخل
- دورة سوق فئة "ب" إعتباراً من 15/10/1984 ولغاية 28/10/1984
- دورة توجيه متقدم إعتباراً من 28/4/1986 ولغاية 3/5/1986
- دورة مغوار - ضباط إعتباراً من 8/9/1986 ولغاية 1/11/1986
- دورة ضابط هبوط عام 1988
- دورة غطس وعوم إعتباراً من 21/12/1987 ولغاية 25/1/1988
- دورة مقتضبة على الكومبيوتر إعتباراً من 13/2/1995 ولغاية 13/3/1995
- دورة ضابط عدلي عسكري إعتباراً من 21/10/1996 ولغاية 3/11/1996
- دورة قائد كتيبة إعتباراً من 15/4/2002 ولغاية 15/8/2002
- دورة لغة اسبانية إعتباراً من 7/7/2010 ولغاية 13/8/2010
- دورة مقتضبة في عمل الأركان إعتباراً من 23/1/2012 ولغاية 3/2/2012
- ورشة عمل حول الدروس المستفادة إقليمياً في مجال التعليم العسكري الإحترافي للقادة إعتباراً من 11/12/2012 ولغاية 14/12/2012
- ورشة عمل حول المخابرات ومكافحة الإرهاب إعتباراً من 4/3/2013 ولغاية 8/3/2013
- ندوة حول إدارة الأزمات إعتباراً من9/8/2013 ولغاية 23/8/2013
الدورات في الخارج
- دورة مشاة في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 14/4/1988 ولغاية 16/8/1988
- دورة مشاة في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 12/5/1995 ولغاية 28/10/1995
- دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 15/4/1996 ولغاية 5/6/1996
- دورة IDMC في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 6/2/1999 ولغاية 28/4/1999
- دورة قائد كتيبة في سوريا إعتباراً من 1/10/2002 ولغاية 3/4/2003
- دورة INTERNATIONAL COUNTER TERRORISM PROGRAM في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 18/7/2008 ولغاية 15/6/2009
الاوسمة والتناويه والتهاني
- وسام الحرب ثلاث مرات
- وسام الجرحى مرتين
- وسام الوحدة الوطنية
- وسام فجر الجنوب
- وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة
- وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
- وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط
- وسام مكافحة الإرهاب
- وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى
- تنويه العماد قائد الجيش ثماني مرات
- تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة
- تهنئة قائد قطعة أربع مرات