من هو جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية؟

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صعد الدخان الابيض من مجلس النواب، وبات قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر اكثر من عامين، حاصدا تأييد 99 نائبا ، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة "السيادة والدستور"، وحصد شبلي الملاط على صوتين ، اما الاوراق الملغاة فبلغت 5.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الرئيس المنتخب

- تاريخ ومكان الولادة: 10/01/1964 - سن الفيل - قضاء المتن

- اللغات التي يتقنها: فرنسية – إنكليزية

الشهادات:

- إجازة في العلوم السياسية: اختصاص شؤون دولية

- إجازة جامعية في العلوم العسكرية

- الوضع العائلي: متأهل من نعمت نعمه ولديهما ولدان: خليل ونور

ترقيـاتـه:

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 19/5/1983

- رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 6/5/1985

- رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/7/1988

- رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/1993

- رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/1998

- رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2003

- رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2007

- رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2013

- قي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 8/3/2017.

تشكيلاته

- وصل الى معسكر تدريب الجيش إعتباراً من 25/9/1983

- نقل الى فوج المغاوير إعتباراً من 6/5/1985

- نقل الى مقر عام الجيش إعتباراً من 4/12/1990

- نقل الى فوج المغاوير آمراً لسرية قتال المغاوير الخامسة إعتباراً من 26/6/1991

- نقل الى لواء المشاة السابع - الكتيبة 71 إعتباراً من 24/1/1992

- نقل الى لواء المشاة الثالث - الكتيبة 31 آمراً للسرية 311 إعتباراً من 30/9/1992

- نقل الى لواء المشاة الاول - الكتيبة 12 آمراً للسرية 122 إعتباراً من 23/11/1995

- نقل الى لواء المشاة الثاني - الكتيبة 21 آمراً للسرية 210 إعتباراً من 16/9/1997

- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرعين الأول والرابع إعتباراً من23/2/1998

- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرع الأول إعتباراً من 6/3/1998

- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر - الكتيبة 111 رئيساً للفرعين الأول والرابع وآمراً لسرية القيادة والخدمة إعتباراً من 1/5/1999

- نقل الى لواء المشاة التاسع - الكتيبة 96 رئيساً للفرعين الأول والرابع وآمراً لسرية القيادة والخدمة إعتباراً من 6/4/2003

- نقل الى لواء المشاة التاسع آمراً للسرية 900 إعتباراً من 15/7/2005

- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للسرية 900 إعتباراً من 13/1/2006

- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للكتيبة 92 إعتباراً من 23/6/2009

- نقل الى لواء المشاة السادس رئيساً للقسم الثالث إعتباراً من 6/9/2010

- نقل الى أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم إعتباراً من 5/1/2012

- نقل الى أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم رئيساً لقسم المراجع ومراقبة التدريب إعتباراً من 26/4/2012

- نقل الى لواء المشاة العاشر رئيساً لأركان اللواء إعتباراً من 21/5/2013

- نقل الى لواء المشاة التاسع مساعداً لقائد اللواء إعتباراً من 15/2/2014

- نقل الى لواء المشاة التاسع قائداً للواء إعتباراً من 21/3/2015

الدورات في الداخل

- دورة سوق فئة "ب" إعتباراً من 15/10/1984 ولغاية 28/10/1984

- دورة توجيه متقدم إعتباراً من 28/4/1986 ولغاية 3/5/1986

- دورة مغوار - ضباط إعتباراً من 8/9/1986 ولغاية 1/11/1986

- دورة ضابط هبوط عام 1988

- دورة غطس وعوم إعتباراً من 21/12/1987 ولغاية 25/1/1988

- دورة مقتضبة على الكومبيوتر إعتباراً من 13/2/1995 ولغاية 13/3/1995

- دورة ضابط عدلي عسكري إعتباراً من 21/10/1996 ولغاية 3/11/1996

- دورة قائد كتيبة إعتباراً من 15/4/2002 ولغاية 15/8/2002

- دورة لغة اسبانية إعتباراً من 7/7/2010 ولغاية 13/8/2010

- دورة مقتضبة في عمل الأركان إعتباراً من 23/1/2012 ولغاية 3/2/2012

- ورشة عمل حول الدروس المستفادة إقليمياً في مجال التعليم العسكري الإحترافي للقادة إعتباراً من 11/12/2012 ولغاية 14/12/2012

- ورشة عمل حول المخابرات ومكافحة الإرهاب إعتباراً من 4/3/2013 ولغاية 8/3/2013

- ندوة حول إدارة الأزمات إعتباراً من9/8/2013 ولغاية 23/8/2013

الدورات في الخارج

- دورة مشاة في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 14/4/1988 ولغاية 16/8/1988

- دورة مشاة في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 12/5/1995 ولغاية 28/10/1995

- دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 15/4/1996 ولغاية 5/6/1996

- دورة IDMC في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 6/2/1999 ولغاية 28/4/1999

- دورة قائد كتيبة في سوريا إعتباراً من 1/10/2002 ولغاية 3/4/2003

- دورة INTERNATIONAL COUNTER TERRORISM PROGRAM في الولايات المتحدة الأميركية إعتباراً من 18/7/2008 ولغاية 15/6/2009

الاوسمة والتناويه والتهاني

- وسام الحرب ثلاث مرات

- وسام الجرحى مرتين

- وسام الوحدة الوطنية

- وسام فجر الجنوب

- وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية

- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة

- وسام الأرز الوطني من رتبة فارس

- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية

- وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

- وسام مكافحة الإرهاب

- وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية

- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى

- تنويه العماد قائد الجيش ثماني مرات

- تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة

- تهنئة قائد قطعة أربع مرات