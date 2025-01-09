باسيل في مستهل الجلسة: نحن أمام عملية تعيين وكل ورقة انتخاب لا تحمل مرشحاً يملك اهلية الترشيح يجب اعتبارها ملغاة

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مداخلة القاها في مجلس النواب خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى أن "مقدمة الدستور تشير الى أن السيادة يمارسها الشعب ومجلس النواب هو المؤسسة الأم الأكثر التصاقا بالشعب اللبناني والشعب هو من يمارس سيادته وليس الخارج"، لافتا الى أن "ما شهدناه هو عودة القناصل ورأينا تعليمات أتت من الخارج لمرشح من الخارج وهذا يدل على أننا أمام عملية تعيين لمرشح من الخارج، وأضاف: هذا يضعنا أمام سؤال "هل المجلس النيابي يتنازل عن السيادة وتستكمل لاحقاً بممارسات أخرى تشريعية"، مؤكدا أن "المشهد فاضح ومعيب بحقنا".

وتطرق باسيل الى موضوع الدستور، معتبرا أنه "واضح وآلية تعديله بالمواد 76 و77 تنص على كيفية تعديله وتنص على وجود رئيس للجمهورية وحكومة وعقد عادي للمجلس النيابي وهذه أمور غير متوفرة وبالتالي تعديل الدستور بآليته غير متوفرة. ولفت الى أنه في جلسة انتخاب المجلس هو هيئة ناخبة وليس هيئة ناخبة، والاصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور هو الشخص الوحيد الذي يضع يده على الدستور ويقسم يميناً ولا يمكن أن يقوم بهذا الشيء باللحظة التي يخالف بها الدستور".

واضاف: "سمعنا تأييد قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وهذا مخالف للدستور لذا نطالبك الإعلان من هم مأهلون للترشح ونطالبك أن تعلن من هم المؤهلون للترشح وباعتبار كل ورقة لا تحمل صاحبها صفة الأهلية أن تعتبر ملغاة".