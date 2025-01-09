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حتى الساعة.. اليكم آخر الارقام الرئاسيّة!

9
JANUARY
2025
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بحسب آخر احصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية.. اليكم آخر الارقام :

جوزاف عون ٧٦:
القوات اللبنانية ١٩
الكتائب ٤
اللقاء الديموقراطي ٨
عبد الرحمن البزري
شربل مسعد
وليام طوق
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بلال الحشيمي
ابراهيم منيمنة
ياسين ياسين
الياس جرادة
 
غير معلن / غير محسوم ٥٢:
التيار الوطني الحر ١٣
حركة أمل ١٥
حزب الله ١٥
اسامة سعد
ملحم خلف
هاغوب باقرادونيان
هاغوب تيريزيان
سينتيا زرازير
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