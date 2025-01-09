حتى الساعة.. اليكم آخر الارقام الرئاسيّة!

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بحسب آخر احصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية.. اليكم آخر الارقام :
جوزاف عون ٧٦:
القوات اللبنانية ١٩
الكتائب ٤
اللقاء الديموقراطي ٨
عبد الرحمن البزري
شربل مسعد
وليام طوق
فريد هيكل الخازن
طوني فرنجية
ميشال المر
جميل عبود
عماد الحوت
ايهاب مطر
نبيل بدر
نعمة افرام
جورج بوشيكيان
عبد الكريم كبارة
فؤاد مخزومي
ميشال معوض
اشرف ريفي
اديب عبد المسيح
مارك ضو
ميشال الدويهي
وضاح الصادق
غسان سكاف
نجاة عون
ميشال ضاهر
فراس حمدان
الياس بو صعب
الان عون
ابراهيم كنعان
سيمون ابي رميا
بولا يعقوبيان
فيصل كرامي
طه ناجي
عدنان طرابلسي
محمد يحيى
حسن مراد
بلال الحشيمي
ابراهيم منيمنة
ياسين ياسين
الياس جرادة
غير معلن / غير محسوم ٥٢:
التيار الوطني الحر ١٣
حركة أمل ١٥
حزب الله ١٥
اسامة سعد
ملحم خلف
هاغوب باقرادونيان
هاغوب تيريزيان
سينتيا زرازير
حليمة قعقور
جهاد الصمد
جميل السيد
القوات اللبنانية ١٩
الكتائب ٤
اللقاء الديموقراطي ٨
عبد الرحمن البزري
شربل مسعد
وليام طوق
فريد هيكل الخازن
طوني فرنجية
ميشال المر
جميل عبود
عماد الحوت
ايهاب مطر
نبيل بدر
نعمة افرام
جورج بوشيكيان
عبد الكريم كبارة
فؤاد مخزومي
ميشال معوض
اشرف ريفي
اديب عبد المسيح
مارك ضو
ميشال الدويهي
وضاح الصادق
غسان سكاف
نجاة عون
ميشال ضاهر
فراس حمدان
الياس بو صعب
الان عون
ابراهيم كنعان
سيمون ابي رميا
بولا يعقوبيان
فيصل كرامي
طه ناجي
عدنان طرابلسي
محمد يحيى
حسن مراد
بلال الحشيمي
ابراهيم منيمنة
ياسين ياسين
الياس جرادة
غير معلن / غير محسوم ٥٢:
التيار الوطني الحر ١٣
حركة أمل ١٥
حزب الله ١٥
اسامة سعد
ملحم خلف
هاغوب باقرادونيان
هاغوب تيريزيان
سينتيا زرازير
حليمة قعقور
جهاد الصمد
جميل السيد