الجمهورية: الجلسة ستفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية... وباب المفاجآت ليس مقفلاً

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تقاطعت جهات سياسية على التأكيد أنّ الجلسة الانتخابية ستفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

ومن الأفضل التريّث في انتظار ما ستقرّره صندوقة الاقتراع، على اعتبار أنّ الحسم المسبق ينطوي على استعجال وتسرّع، وخصوصاً انّ باب المفاجآت ليس مقفلاً.

اتصالات

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ حضور الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين ظلّ قوياً ومباشراً على الخط الرئاسي، بتزكية قوية لخيار قائد الجيش، الذي تبنّاه أيضاً، وبصورة واضحة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وكذلك الموفد السعودي يزيد بن فرحان، في اللقاءات والاتصالات التي أجرياها في الساعات الأخيرة.