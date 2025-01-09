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السفير الإيراني: سنهنئ من ينتخبه المجلس النيابي

9
JANUARY
2025
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الديار: اكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني، خلال لقاء مع مجموعة من الاعلاميين في مركز "سونار" الاعلامي ، "ان ايران لا تتدخل في الشان الرئاسي اللبناني وفي الاسماء، وستقدم التهنئة للرئيس الذي ينتخبه المجلس النيابي"، واشار الى "ان هناك موفدين وتدخلات واجتماعات، لكن ايران تنأى بنفسها عن المواضيع الداخلية اللبنانية" ، كاشفا انه سيحضر جلسة الانتخاب اليوم .

واكد السفير الإيراني "ان المعادلة لم تتغير، والمقاومة ما زالت قوية ولم تهزم" ، وطمأن ان "ايران كانت دائما الى جانب المقاومة وبيئتها ، وستقدم كل الدعم لاعادة بناء ما هدمته الحرب "الاسرائيلية" في الضاحية والجنوب والبقاع ، وهناك دول تقول انها ستساهم في الاعمار ، لكنها تربط الموضوع بتنفيذ اتفاق وقف النار بجنوب الليطاني وشماله ، ودول تربطه بتنفيذ القرار ١٧٠١ وأمور داخلية" .

الديار
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