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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الثاني 2025

9
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الأخبار: الخارج يأمر: القائد رئيسكم!

 

 

 

 

النهار: لبنان ينتخب رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين على الشغور... "النهار" تواكب جلسة الانتخاب

 

 

 


الجمهورية: إستنفار دولي لإنتخاب عون
هل حسم التوافق؟

 

 

 

اللواء: جوزاف عون رئيساً قبل الجلسة.. وأصوات الثنائي في الصندوقة
الموفدان السعودي والفرنسي يلتقيان كل الكتل والنواب والمستقلين.. وسحب جدل التعديل من المشهد

 

 

 


البناء: اندفاعة أميركية فرنسية سعودية تجتاح الكتل النيابية لصالح دعم ترشيح قائد الجيش / فرنجية ينسحب مؤيداً عون و«التيار» عكس التيار وحردان للتوافق حول الاستحقاق / انتخاب عون يقف عند عتبة الثنائي.. والتوافق لم يكتمل والجواب اليوم في الصندوق

 

 

 


الديار: الخميس الكبير: الجنرال جوزاف عون على عتبة الرئاسة
اميركا ــ فرنسا ــ السعودية حشدت اكبر قدر من التوافق على قائد الجيش

 

 

 


l'orient le jour: Présidentielle : Tout le monde devant le fait accompli : le soutien à Joseph Aoun presque unanime

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي
فرنجية انسحب لمصلحة قائد الجيش… واتساع في التأييد بين الكتل

 

 

 

الأنباء الكويتية: في انتظار قرع الجرس بالقاعة العامة للمجلس النيابي وانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية
رئيس يُنهي الشغور ويُطلق عجلة المؤسسات.. لمن الرئاسة؟

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