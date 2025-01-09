عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الثاني 2025

الأخبار: الخارج يأمر: القائد رئيسكم!
النهار: لبنان ينتخب رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين على الشغور... "النهار" تواكب جلسة الانتخاب
الجمهورية: إستنفار دولي لإنتخاب عون
هل حسم التوافق؟
اللواء: جوزاف عون رئيساً قبل الجلسة.. وأصوات الثنائي في الصندوقة
الموفدان السعودي والفرنسي يلتقيان كل الكتل والنواب والمستقلين.. وسحب جدل التعديل من المشهد
البناء: اندفاعة أميركية فرنسية سعودية تجتاح الكتل النيابية لصالح دعم ترشيح قائد الجيش / فرنجية ينسحب مؤيداً عون و«التيار» عكس التيار وحردان للتوافق حول الاستحقاق / انتخاب عون يقف عند عتبة الثنائي.. والتوافق لم يكتمل والجواب اليوم في الصندوق
الديار: الخميس الكبير: الجنرال جوزاف عون على عتبة الرئاسة
اميركا ــ فرنسا ــ السعودية حشدت اكبر قدر من التوافق على قائد الجيش
l'orient le jour: Présidentielle : Tout le monde devant le fait accompli : le soutien à Joseph Aoun presque unanime
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي
فرنجية انسحب لمصلحة قائد الجيش… واتساع في التأييد بين الكتل
الأنباء الكويتية: في انتظار قرع الجرس بالقاعة العامة للمجلس النيابي وانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية
رئيس يُنهي الشغور ويُطلق عجلة المؤسسات.. لمن الرئاسة؟